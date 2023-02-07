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8 февраля: какой сегодня праздник, этот день в истории России и Тулы

8 февраля: какой сегодня праздник, этот день в истории России и Тулы

8 февраля – 39 день года, до Нового года осталось 326 дней. Узнать больше о памятных датах, которые отмечают в этот день, а также об их роли в истории России и Тульской области можно в подборке Тульской службы новостей Приметы • Федотов день • Не стоит сегодня смотреться в зеркало, чтобы сохранить красоту • Собака сворачивается калачиком – ждите похолодания • Сегодня стоит верить сновидениям – они предупредят о серьезной опасности Родились в этот день • 1766 – основоположник травматологии в России Ефрем Мухин • 1834 – русский химик, учёный-энциклопедист, автор Периодической системы химических элементов Дмитрий Менделеев • 1888 – первый в мире полярный лётчик Ян Нагурский • 1900 – советский режиссёр, художник, сценарист, один из основателей советской мультипликации Иван Иванов-Вано • 1924 – режиссер к/ф &quot;Дети солнца&quot; и &quot;Последний рейс &quot;Альбатроса&quot;&quot; Леонид Пчелкин • 1949 – народная артистка РФ Ирина Муравьева • 1965 – российский документалист, журналист Игорь Прокопенко 8 февраля: праздники в России • День российской науки • День военного топографа в России • День словенской культуры • День нирваны • День подбрасывания монетки 8 февраля в истории России • 1649 – в России продолжается восстание Богдана Хмельницкого, казаки предпринимают попытку взять Мозырь.

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