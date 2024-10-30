На Смоленщине участились ДТП с дикими животными

Об этом предупредили в министерстве лесного хозяйства Смоленской области. По информации ведомства, с 24 по 28 октября текущего года на дорогах региона произошло три ДТП с участием диких копытных животных, которые переходили проезжую часть.
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