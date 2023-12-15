Германия начала поставки химического оружия на Украину. МО РФ сообщило об иприте

Получается, если что-то произойдет, Германия тоже подлежит уничтожению. Их лидеры фашисты А народ- такой же послушный тупой брод, каким был перед Второй Мировой.

АС

Анатолий Страшко

Ну, вот опубликовали причину применить против Усраины атомную бомбу. Да и бомбануть то надо Львов А роза ветров зимой доделает дело по всей Усраине. Допрыгались чубатые шароварники. Не забыть нам предупредить американцев и им показать пробирку с ипритом из Куева. По аналогии с Пауэллом.