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Германия начала поставки химического оружия на Украину. МО РФ сообщило об иприте

Германия начала поставки химического оружия на Украину. МО РФ сообщило об иприте

  Рядовые немцы не догадываются, что сами могут погибнуть от ядов, производство которых Берлин беспечно налаживает в коррупционном Киеве Служба безопасности Украины закупила в Германии партию компонентов для производства химического оружия, которое немцы применяли во время Первой мировой войны, называя его «Gift der Gifte» (яд ядов).

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Комментарии
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Alexander Ivanovich
Давайте фрицам ещё больше природных ресурсов поставлять чтобы они наших врагов лучше снабжали!
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11 час.
Natalija Osminina
Получается, если что-то произойдет, Германия тоже подлежит уничтожению. Их лидеры фашисты  А народ- такой же послушный тупой брод, каким был перед Второй Мировой.
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11 час.
АС
Анатолий Страшко
Ну, вот опубликовали причину применить против Усраины атомную бомбу. Да и бомбануть то надо Львов А роза ветров зимой доделает дело по всей Усраине. Допрыгались чубатые шароварники. Не забыть нам предупредить американцев и им показать пробирку с ипритом из Куева. По аналогии с Пауэллом.
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10 час.

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