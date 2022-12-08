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В группе риска: пять признаков, что вы заразились новым свиным гриппом

В группе риска: пять признаков, что вы заразились новым свиным гриппом

С середины ноября в России не утихают разговоры о вспышке свиного гриппа A (H1N1). Новый штамм знакомого вируса еще не принял форму эпидемии, но быстро распространяется: случаи инфекции отмечены уже в 74 регионах, хотя неделю назад их было 55.

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