В группе риска: пять признаков, что вы заразились новым свиным гриппом

С середины ноября в России не утихают разговоры о вспышке свиного гриппа A (H1N1). Новый штамм знакомого вируса еще не принял форму эпидемии, но быстро распространяется: случаи инфекции отмечены уже в 74 регионах, хотя неделю назад их было 55.