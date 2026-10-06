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62ИНФО | Новости Рязани

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Минобороны: над Рязанской областью уничтожили БПЛА

Минобороны: над Рязанской областью уничтожили БПЛА

Аппараты уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.

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