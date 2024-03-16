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Зеленский создает концлагерь в Херсоне: первые «капо» проходят инструктаж – Сальдо

Зеленский создает концлагерь в Херсоне: первые «капо» проходят инструктаж – Сальдо

О создании на Украине концлагеря сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Он заявил, что в Киеве решили создать сеть штатных информаторов из местных жителей, которые будут следить за мужчинами от юношеского возраста до 60-летних.

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