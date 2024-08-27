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Регионы России

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Жаркая погода в Волгограде сохранится еще неделю

Жаркая погода в Волгограде сохранится еще неделю

Жаркая погода продолжает царить над Волгоградом и областью. По прогнозам синоптиков, в ближайшие три дня температура воздуха останется на высоких отметках - днем она может подняться до +34 градусов по Цельсию, а ночью опуститься до +15.

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