Жаркая погода в Волгограде сохранится еще неделю

Жаркая погода продолжает царить над Волгоградом и областью. По прогнозам синоптиков, в ближайшие три дня температура воздуха останется на высоких отметках - днем она может подняться до +34 градусов по Цельсию, а ночью опуститься до +15.
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