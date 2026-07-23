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Царьград

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Пресс-служба: В Симферополе эвакуировали сортировочный центр

Пресс-служба: В Симферополе эвакуировали сортировочный центр

В Симферополе эвакуировали сортировочный центр из соображений безопасности. В Белгородской области атаки ВСУ ранили двух женщин и бойца «Орлана».

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