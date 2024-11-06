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Новая статья: Обзор материнской платы Gigabyte X870E Aorus Pro Ice: красота не требует же...

Новая статья: Обзор материнской платы Gigabyte X870E Aorus Pro Ice: красота не требует же...

Новая статья: Обзор материнской платы Gigabyte X870E Aorus Pro Ice: красота не требует жертвПытаемся (тщетно) ответить на вопрос, чем чипсет X870E лучше старого X670E, и как Gigabyte вышла из ситуации (с достоинством), когда новую плату выпустить нужно, а предложенная AMD системная логика к этому совсем не располагает источник#AMD.

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