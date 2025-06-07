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ВДНХ примет пятый туристический форум «Путешествуй!»

ВДНХ примет пятый туристический форум «Путешествуй!»

В этом году форум получил международный статус, до этого он собирал гостей исключительно из России. Мероприятие будет состоять из двух частей: из деловой программы и из туристического фестиваляМеждународный туристический форум «Путешествуй!» пройдет в Москве с 10 по 15 июня.

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