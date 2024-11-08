Депутат Матвеев о новом инциденте с мигрантами: что произошло на этот раз? Юлия ЧелкановаДепутат Госдумы Михаил Матвеев вновь оказался в центре внимания после сообщения о серьезном инциденте с участием мигрантов, который произошел в Самаре.
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