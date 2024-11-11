Бывшая солистка группы ВИА Гра стала экстрасенсом

Фото:vm.ru Новости дня за сегодня сообщают о том, что солистка группы «ВИА Гра» Надежда Грановская, покинувшая Россию после начала специальной военной операции на Украине, начала новую карьеру в качестве экстрасенса.
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