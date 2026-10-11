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«Злые и вредные»: Лыков заявил, что гаджеты негативно влияют на детей

«Злые и вредные»: Лыков заявил, что гаджеты негативно влияют на детей

Гаджеты делают детей злыми и раздражительными. Таким мнением с корреспондентом 5-tv.ru поделился актер Александр Лыков на премьере фильма «Сказка о потерянном времени».

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