Робот-паук QuadBoat разработан для спасения утопающих

Китайские и американские инженеры создали роботизированное судно с четырьмя ногами. Аппарат под названием QuadBoat предназначен не просто для поиска утопающих, а для их активного извлечения из воды — задача, которую большинство беспилотных … .
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