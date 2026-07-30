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Нескучные технологии

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Робот-паук QuadBoat разработан для спасения утопающих

Робот-паук QuadBoat разработан для спасения утопающих

Китайские и американские инженеры создали роботизированное судно с четырьмя ногами. Аппарат под названием QuadBoat предназначен не просто для поиска утопающих, а для их активного извлечения из воды — задача, которую большинство беспилотных … .

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