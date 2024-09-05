Пьяный россиянин домогался пятилетнего мальчика

В Красноярке пьяный мужчина домогался ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash. По данным канала, матери потерпевшего позвонила соседка и рассказала, что мужчина совершил действия сесуального характера в отношении ее пятилетнего сына.
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