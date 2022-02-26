На каких трассах в Ленобласти ограничат скорость в субботу: список дорог

Об этом сообщил 47.ru со ссылкой на ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Работы будут связаны с устранением деформации дорожного покрытия, очисткой экранов от грязи и снега, тротуаров, уборкой снежных валов, а также ремонтом и очисткой дорожных знаков.