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На каких трассах в Ленобласти ограничат скорость в субботу: список дорог

На каких трассах в Ленобласти ограничат скорость в субботу: список дорог

Об этом сообщил 47.ru со ссылкой на ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Работы будут связаны с устранением деформации дорожного покрытия, очисткой экранов от грязи и снега, тротуаров, уборкой снежных валов, а также ремонтом и очисткой дорожных знаков.

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