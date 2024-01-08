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Дети из Белгорода отправятся в другие регионы

Дети из Белгорода отправятся в другие регионы

Мэрия Белгорода за последние сутки получила около 1 300 заявок с просьбой отправить детей в загородные школьные лагеря других регионов, сообщает в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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