Орловский бизнес-омбудсмен принял участие в обсуждении реализации новых полномочий прокуратуры в сфере предпринимательской деятельности

Евгений Лыкин принял участие в круглом столе «Практика реализации новых полномочий органов прокуратуры в сфере предпринимательской деятельности», проводимом в рамках XV Всероссийский форум «Юридическая неделя на Урале».
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