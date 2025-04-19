Raiffeisen Bank приостанавливает продажу российского отделения из-за политической неопределенности

Raiffeisen Bank International, крупнейший среди западных банков, по-прежнему ведущий операции в России, отложил продажу своего отделения в этой стране на фоне укрепления связей между Москвой и Вашингтоном, как сообщили информированные лица.
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