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Новый Театр и Эдуард Бояков приняли участие в Московском Экономическом Форуме

Новый Театр и Эдуард Бояков приняли участие в Московском Экономическом Форуме

Московский экономический форум проходит под знаком культуры.фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»--> Художественный руководитель Нового Театра Эдуард Бояков выступил на Московском экономическом форуме (МЭФ) в качестве модератора в пленарной дискуссии «Культура и пропаганда: новая реальность — новые люди» с участием философа Александра Дугина, журналиста Алексея Чадаева, священника Павла Островского и других.

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