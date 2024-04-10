Новый Театр и Эдуард Бояков приняли участие в Московском Экономическом Форуме

Московский экономический форум проходит под знаком культуры.фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»--> Художественный руководитель Нового Театра Эдуард Бояков выступил на Московском экономическом форуме (МЭФ) в качестве модератора в пленарной дискуссии «Культура и пропаганда: новая реальность — новые люди» с участием философа Александра Дугина, журналиста Алексея Чадаева, священника Павла Островского и других.