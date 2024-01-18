Любопытности и ...
Всё может быть!Всякие невероятности
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Любопытности и невероятности

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Шок: историки всего мира уже более века делают одну и ту же ошибку, связанную с Мачу-Пикчу

Шок: историки всего мира уже более века делают одну и ту же ошибку, связанную с Мачу-Пикчу

Старые карты, а также уникальные документы 16 века подтверждают ошибку историков. Мачу-Пикчу — один из самых известных в мире археологических памятников, чудо доколумбовой архитектуры и туристическая достопримечательность, ежегодно привлекающая сотни тысяч посетителей.

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