"ВСЯ ВЕРХУШКА УЗБЕКИСТАНА ДОЛЖНА СТОЯТЬ НА КОЛЕНЯХ": ПОПЛАВСКАЯ ТРЕБУЕТ ВЫСЛАТЬ ВСЕХ МИГРАНТОВ ПОСЛЕ ГРУППОВОГО ИЗНАСИЛОВАНИЯ МОСКВИЧКИ

МП

Михаил Пантюхин

Почему коренной российский народ поставили в позу пострадавшего!? Какой "суд" сделал такое "постановление"!!!??? А может быть, хотя это более, чем точно, НАМ КОРЕННЫМ РУССКИМ И ДРУГИМ НАЦИОНАЛЬНОСТЯМ РОССИИ ПОДПИСАН СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР, ЧЕРЕЗ ГРАБЕЖИ, ИЗНАСИЛОВАНИЯ, ПРЯМУЮ АГРЕССИЮ, ТЕРРОРИЗМ!!!??? Здесь намедни, "министр просвещения" Кравцов приказал брать без , внимание, знаний по русскому языку отпрысков мигрантов - это уже не намёк, это ИЗМЕНА РОДИНЫ РОССИИ!!! ЗАКОНЫ РФ СВЯТЫ ДЛЯ РУССКОГО ЧЕЛОВЕКА, а мигранты из , то есть ЗАКОНЫ РФ на них срут и размазывают , вывод один - КОРЕННЫХ РУССКИХ/РОССИЯН УНИЧТОЖАЮТ В СОБСТВЕННОЙ СТРАНЕ, по чуть чуть, там, там, там!!! Если отметить точки преступлений этой ржавой орды из СРАзии, я думаю, что Россия в лице коренного народа истекает кровью здесь и сейчас!!! Власть!!!??? Госдума, СФ, Правительство вы куда народ ведёте!? На заклание!? В пропасть!? Не пора ли вам вылезти из своих бронирования лимузинов и прогуляться по Москве? Спустится в метро!? Проехать на электричке!!!??? Слабо Власть!!!??? Власть сколько нам коренному народу России ТЕРПЕТЬ ЭТУ РЖАВУЮ ГНИЛЬ!!!???? ХОЧУ ВАМ ВЛАСТЬ СКАЗАТЬ, НЕТ НЕ СКАЗАТЬ, СПРОСИТЬ СЛОВАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ПУТИНА В.В. на мюнхенской конференции - "ВЫ понимаете, что вы наделали?"????????? И ещё от меня вопрос, КАК НАМ КОРЕННЫМ РОССИЯНАМ С ЭТИМ ЖИТЬ!!!??? ПОЛИЦИЯ, ФСБ и другие спецслужбы не справляются с этой сраной аккупацией!!! Может теперь НАРОД РОССИИ ДОЛЖЕН ПОКАЗАТЬ СВОИ ЗУБЫ ЭТОЙ МЕРЗОПАКОСТНОЙ ШУШЕРЕ, которая на своих землях не нужна, а здесь для них вы власть сделали им жизнь по кайфу!!!??? Сколько их 10-15 , но по последним сводка "информбюро" их здесь более 20 000 000!!! Это армия убийц!!! Это армия аккупантов!!! Эта армия пиндостана!!! Которая уже готовиться, ведь как говорят сами ржавые -"эту землю им подарил аллах" - о как!!!??? Власть, а вы тоже подаренны "аллахом"!!! Ну ну!!! Вы ещё можете делать выводы, а Власть!!!???