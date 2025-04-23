От сковородки до "Продэкспо": как бизнесмены из Барнаула завоевали мир с помощью семечек

Предприятие "ВелКен" на рынке уже 25 лет и их продукция реализуется по всей России и за рубежом В 2025 году алтайская компания "ВелКен" награждена золотой медалью за лучший продукт на международной выставке "Продэкспо".
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