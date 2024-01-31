Новое приложение для iOS от Сбера появилось в App Store

Старые версии приложения для iOS скоро перестанут работать.фото: pixabay.com/Foundry--> Сбербанк выпустил новую версию мобильного приложения «Учёт онлайн», которую можно скачать в App Store для установки на iOS, сообщает 31 января пресс-служба финансовой организации.
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