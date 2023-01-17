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Южноуральские полицейские обеспечат порядок во время Крещения

Южноуральские полицейские обеспечат порядок во время Крещения

За безопасностью будут следить в местах купаний и храмах. Начальник Главного управления МВД России по Челябинской области Михаил Скоков провел совещание по вопросам охраны порядка во время Крещения Господня.

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