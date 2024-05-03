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Дзен Дневник

4 подписчика

Неблагодарные — они же неблагородные.

Неблагодарные — они же неблагородные.

Может быть, меня воспитывали идеалисты, может быть, прочитанная мною в детстве и юности литература содержала слишком много благородства в поведении и мотивах главных (и любимых) героев, может быть, поэтому я выгляжу весьма наивной для своих немалых лет, но я считаю умение испытывать благодарность одним из первых признаков достойного человека.

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