Amazon работает над инструментом генерации кода на основе искусственного интеллекта

Amazon Web Services создает новый инструмент для генерации кода на основе искусственного интеллекта под кодовым названием «Kiro», сообщает Business Insider со ссылкой на просмотренные внутренние документы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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