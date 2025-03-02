Что премьер-министр Молдовы обсудил с врио президента Румынии 

Возможности расширения двусторонних проектов и взаимная поддержка в деле защиты общих европейских ценностей обсуждались на встрече премьер-министра Молдовы Дорина Речана с врио президента Румынии Илие Боложаном.
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