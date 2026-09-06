Передозировка: почему полярники никогда не едят  печень белого медведя

В суровых арктических широтах, где каждый кусок пищи на вес золота, существует продукт, который не тронет даже самый голодный путешественник.
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