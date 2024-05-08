В Германии закрыли дело военного Герхарца, готовившего атаку на Крымский мост

Прокуратура закончила расследование дела командующего ВВС Германии генерал-лейтенанта Инго Герхартца из-за перехвата разговора офицеров Бундесвера о возможных атаках на Крымский мост крылатыми ракетами Taurus.
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