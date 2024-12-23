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Нескучные технологии

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Россия имеет все шансы победить рак новой вакциной

Россия имеет все шансы победить рак новой вакциной

Победа над раком имеет огромное значение для всего человечества. Она не только спасает жизни миллионов людей, но и коренным образом меняет подход к здравоохранению, способствуя разработке новых медицинских технологий и методов лечения.

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