Россия имеет все шансы победить рак новой вакциной

Победа над раком имеет огромное значение для всего человечества. Она не только спасает жизни миллионов людей, но и коренным образом меняет подход к здравоохранению, способствуя разработке новых медицинских технологий и методов лечения.
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