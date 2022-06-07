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«Они лучше импортных»: хабаровские фермеры наращивают производство сельхозпродукции

«Они лучше импортных»: хабаровские фермеры наращивают производство сельхозпродукции

Недавно аграрии расширили ассортимент продукции — стали выращивать ягоду в промышленных масштабах. Например, в хозяйстве «Ягодная долина» в 2020 году взяли под ягоду по программе «Дальневосточный гектар» четыре участка общей площадью 3,7 га.

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