Карл III соберет лидеров ИИ-компаний для обсуждения этики технологий

На этой неделе в Шотландии король Карл III встретится с лидерами ИИ-компаний, такими как Nvidia и Google DeepMind, чтобы обсудить ответственные подходы в разработке технологий.
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