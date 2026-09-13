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Царьград

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Карл III соберет лидеров ИИ-компаний для обсуждения этики технологий

Карл III соберет лидеров ИИ-компаний для обсуждения этики технологий

На этой неделе в Шотландии король Карл III встретится с лидерами ИИ-компаний, такими как Nvidia и Google DeepMind, чтобы обсудить ответственные подходы в разработке технологий.

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