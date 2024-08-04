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Ребенок страдает: Сын МотоТани тяжело переживает ее гибель, с кем будет теперь жить

Ребенок страдает: Сын МотоТани тяжело переживает ее гибель, с кем будет теперь жить

Ребенок страдает: Сын МотоТани тяжело переживает ее гибель, с кем будет теперь жить Юлия СоколоваПрошло уже почти две недели с момента той ужасной катастрофы в Турции, в которой трагически погибла знаменитая мотоблогерша МотоТаня.

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Комментарии
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Lana_Borei Иванова
Мототаня, впервые о ней узнала. Впечатление - так себе мама, моталась, оставляя сына и соблюдала фигуру.
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15 час.
Ольга Петровская
Первый раз слышу о ней.зачем авторам писать что вся Россия скорбит.неприлично.у нас этих блогеров немеряно и причем здесь вся Россия?
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14 час.

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