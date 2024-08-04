Ребенок страдает: Сын МотоТани тяжело переживает ее гибель, с кем будет теперь жить Юлия СоколоваПрошло уже почти две недели с момента той ужасной катастрофы в Турции, в которой трагически погибла знаменитая мотоблогерша МотоТаня.
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