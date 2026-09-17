В Северодвинске 17 сентября пройдут учения по защите от беспилотников

С 10:00 до 18:00 жители города могут увидеть военную технику и услышать характерный шум.С 10:00 до 18:00 жители города могут увидеть военную технику и услышать характерный шум.
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