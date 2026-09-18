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Царьград

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Эрика Эстрада Руис: в Мексике еженедельно преступность растет на 450 человек

Эрика Эстрада Руис: в Мексике еженедельно преступность растет на 450 человек

Эрика Эстрада Руис, представитель избирательного института Мексики, заявила, что около 175 тысяч мексиканцев состоят в бандах, и каждую неделю к криминалу присоединяются еще 450 человек.

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