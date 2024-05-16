Россия легко перекрывает затраты Запада на украинскую войну

Россия без труда перекрывает объемы финансов, выделенных Западом Украине на войну. Об этом в эфире интернет-блога журналистки Людмилы Немыри заявил экс-советник главы Ассоциации украинских банков экономист Алексей Кущ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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