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Самый молодой подмосковный депутат проголосовала на выборах в Рошале

Самый молодой подмосковный депутат проголосовала на выборах в Рошале

На выборах в Рошале проголосовала Евгения Чиркунова — самый молодой депутат Подмосковья, представитель АНО «Сообщество чемпионов „Здоровое Отечество“», победитель кадрового проекта «ПолитЗавод», член фракции «Единая Россия».

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