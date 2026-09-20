Самый молодой подмосковный депутат проголосовала на выборах в Рошале

На выборах в Рошале проголосовала Евгения Чиркунова — самый молодой депутат Подмосковья, представитель АНО «Сообщество чемпионов „Здоровое Отечество“», победитель кадрового проекта «ПолитЗавод», член фракции «Единая Россия».
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