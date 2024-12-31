Как «Чёрные гусары» «Отважных» освобождали Новотроицкое под Покровском (ВИДЕО)

Опубликованы кадры, как «Чёрные гусары» «Отважных» освобождали Новотроицкое под Покровском. Бойцы гвардейской 15-й Александрийской бригады Самарского объединения показали и рассказали, как освободили посёлок Новотроицкое (ДНР).
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