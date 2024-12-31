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Как «Чёрные гусары» «Отважных» освобождали Новотроицкое под Покровском (ВИДЕО)

Как «Чёрные гусары» «Отважных» освобождали Новотроицкое под Покровском (ВИДЕО)

Опубликованы кадры, как «Чёрные гусары» «Отважных» освобождали Новотроицкое под Покровском. Бойцы гвардейской 15-й Александрийской бригады Самарского объединения показали и рассказали, как освободили посёлок Новотроицкое (ДНР).

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