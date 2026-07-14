«У нас детства не было»: история матери и сына, прошедших путь от палаточного городка до СВО

13 июля исполнилось 12 лет с одного из самых страшных обстрелов Луганска украинскими нацистами. Корреспондент «Вечерней Москвы» пообщался с ополченкой, военнослужащим ВС РФ, депутатом первого созыва Народного совета ЛНР Анной Николаенко.
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