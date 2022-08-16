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Жара в Европе и «Газпром» сыграли за наших

Жара в Европе и «Газпром» сыграли за наших

Основное внимание российских трейдеров сегодня было приковано к «Газпрому». Компания опубликовала довольно радостный прогноз по ценам на газ в Европе: «По консервативным оценкам, если тенденция сохранится, зимой цены превысят уровень $4000 за тыс.

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