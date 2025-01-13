22 грузовых вагона сошли с рельсов в Бурятии - повреждены опоры и сети

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА новости Крым. При сходе 22 грузовых вагонов в Бурятии повреждено 250 метров железнодорожного пути, три опоры и 100 метров контактной сети, сообщает Восточно-Сибирская железная дорога.
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