"Радужная" идеология умирает – но не сдается. И по-прежнему очень опасна

Потерпит ли прайд крах в этом году? Это пестрое празднество всего, что связано с представителями ЛГБТКИА+*, началось полвека назад как небольшой марш лесбиянок и геев, который занимал всего лишь один день в году.
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