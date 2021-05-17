Артисты Тихоокеанского флота примут участие во всеармейском смотре-конкурсе ансамблей песни и пляски Вооруженных Сил в Москве

Артисты Тихоокеанского флота примут участие во всеармейском смотре-конкурсе ансамблей песни и пляски Вооруженных Сил в Москве

Артисты под руководством начальника ансамбля – художественного руководителя капитана 3 ранга Вениамина Царегородцева уже вылетели из Владивостока в Москву для участия в смотре-конкурсе, который начнется с завтрашнего дня и продлится до 22 мая&nbsp;.

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