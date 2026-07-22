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Аргументы недели

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Григорий Лепс может заработать 83 миллиона рублей на летних концертах

Григорий Лепс может заработать 83 миллиона рублей на летних концертах

Григорий Лепс запланировал на август гастрольный тур по югу России, и потенциальная выручка впечатляет — почти 83 миллиона рублей за пять выступлений.

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