Невролог Сутормин перечислил признаки инсульта

Главный внештатный специалист-невролог Минздрава Московской области, руководитель службы неврологии и реабилитации МОНИКИ Максим Сутормин перечислил признаки, при которых нужно немедленно вызывать скорую.
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