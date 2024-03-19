Макрон разбушевался: личные комплексы или геополитические игры?

Франции может однажды потребоваться провести военную операцию на Украине против России, это осуществимо, заявил французский президент Эмманюэль Макрон в интервью Lе Parisien: «Возможно, в какой-то момент – я этого не желаю, не буду брать на себя инициативу – потребуются наземные операции, какими бы они ни были, для противодействия российским силам.