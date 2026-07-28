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В кастрюльке

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Пирог из кабачков за 35 минут: начинка из курицы, колбасы и сыра — получается вкуснее любой пиццы

Пирог из кабачков за 35 минут: начинка из курицы, колбасы и сыра — получается вкуснее любой пиццы

Пирог из кабачков – это вкусное и сытное блюдо, которое отлично подходит для любого повода, будь то обычное чаепитие или праздник.

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