Что скрывается за интересом Мишустина к погоде на Севере

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел встречу с главой Росгидромета Игорем Шумаковым. Помимо ключевых аспектов развития ведомства, темой обсуждения стали проекты, реализуемые в российской Арктике.
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