Шойгу назвал партнерство России и Китая образцом сотрудничества

ПЕКИН, 12 ноя — РИА Новости. Партнерство и стратегическое взаимодействие России и Китайской Народной Республики можно назвать образцом сотрудничества двух стран, считает секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу.
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